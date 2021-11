Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quarta-feira, as atenções viram-se para "Auga Seca", cuja segunda temporada se estreia às 21h01 na RTP1. A partir de dia 5 de novembro, também poderá ser vista na plataforma HBO Portugal, que tem a primeira temporada disponível.

A série da espanhola Portocabo, coproduzida com a portuguesa SPi para a RTP e para a Televisión de Galicia, é um policial em torno do universo do tráfico de armas e regressa com mais oito episódios. E promete ser um regresso tenso, depois de a temporada anterior ter terminado em tragédia e colocado em risco as investigações de Teresa, personagem interpretada por Victoria Guerra.

Além da atriz portuguesa, o elenco inclui outros nomes nacionais e atores galegos, contando com Adriano Luz (Lázaro), Monti Castiñeiras (Mauro Galdón), Sergio Pazos (inspetor Viñas), Eva Fernández (Irene) e Belén Constenla (Dulce). Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington são algumas das caras novas dos próximos episódios da aposta realizada por Toño López e Sérgio Graciano.

Veja o trailer da segunda temporada:

Mais sugestões para ver na TV:

"The Premise" (estreia da T1)

Disney+

A nova série de antologia, criada por B. J. Novak ("The Office", versão americana), atira-se a vários temas atuais partindo sempre de uma história de premissas cómicas com desenvolvimento dramático.

Veja o trailer:

"Love Child" (estreia da T4)

21h25 no AXN White

A série australiana começa a despedir-se e retoma as peripécias da protagonista nos anos 1970, ao lidar com uma nova fase da sua vida.

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Festa Karaoke no Teatro A Barraca, Lisboa (Festa do Cinema Italiano)

21h30 - Entrada livre

A Festa do Cinema Italiano instalou-se na capital até dia 10, mas não tem só filmes. Quem quiser recordar (e interpretar) canções marcantes da era dourada da música popular de Itália tem aqui a festa ideal.

NOPO Orchestra no Auditório de Espinho - arranque do Misty Fest

21h30 - 15 euros

Criada pelo músico norueguês Karl Seglem e pelo português Rão Kyao, a NOPO Orchestra conjuga as raízes culturais e musicais de Portugal e da Noruega, numa "folk contemporâneo universal". Depois de Espinho, atuará na quinta-feira em Lisboa, na sexta-feira em Coimbra e na segunda-feira em Setúbal. Saiba mais aqui.