Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, as atenções viram-se para o regresso do Super Bock em Stock, depois de um ano de interrupção por causa da pandemia da COVID-19. O festival volta a decorrer numa dezena de salas do eixo da Avenida da Liberdade, em Lisboa, na sexta e no sábado, e os bilhetes (passe único de dois dias) têm um custo de 50 euros.

Os britânicos Django Django, que trazem o novo álbum, "Glowing in the Dark", são um dos destaques de uma edição que inclui ainda os dinamarqueses Iceage ou nomes nacionais como Mundo Segundo & Sam The Kid, Moullinex com a britânica Anna Prior (dos Metronomy), Tomás Wallenstein, The Legendary Tigerman, Bateu Matou com convidados ou David & Miguel. Os britânicos Black Country, New Road, que atuariam no sábado e eram das apostas mais aguardadas, cancelaram a viagem a Portugal devido a motivos de saúde de um dos membros.

O Cinema São Jorge, o Teatro Tivoli, o Capitólio, o Coliseu dos Recreios, o Maxime e a Casa do Alentejo são alguns dos espaços que vão acolher concertos sucessivos durante duas tardes e noites. Saiba mais sobre o Super Bock em Stock aqui.

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:

"Autópsia" no Convento de São Francisco, Coimbra

21h30 - Entre 6 e 8 euros

Reflexão sobre a vida e a morte, o espetáculo da Companhia Olga Roriz volta a subir ao palco esta noite depois de se ter estreado no Teatro São Luiz, em Lisboa, em 2019. Saiba mais sobre "Autópsia" aqui.

Ena Pá 2000: Homenagem a Phil Mendrix no Titanic Sur Mer, Lisboa

22h00

A banda de Manuel João Vieira recorda o inimitável guitarrista Filipe Mendes ao lado de Fast Eddie Nelson e Mokuna Lagarto. Antes do concerto, que arranca pelas 23h15, será exibido o documentário "Phil Mendrix" (2015), de Paulo Abreu.

PARA VER NA TV:

"Adam"

22h58 na RTP2

Candidato marroquino ao Óscar de Melhor Filme Internacional de 2020 depois de se ter estreado em Cannes, esta promissora primeira obra de Maryam Touzani acompanha a cumplicidade que se gera entre duas mulheres de um bairro de Casablanca.

Trailer:

"Cowboy Bebop" (estreia da T1)

Netflix

A adaptação, em imagem real, do clássico animé centrado em três caçadores de prémios no espaço é uma das séries mais aguardadas da temporada. Mas as primeiras críticas não têm sido das mais abonatórias... Saiba mais sobre "Cowboy Bebop" aqui.

Trailer: