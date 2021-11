Estreado em 2019 no Teatro Municipal São Luiz, o espetáculo da Companhia Olga Roriz quer "dissecar o mau estar" que existe no interior do ser humano, e aborda ainda a repetição, o ciclo do nascimento e da morte, "tal como o dia sucede à noite", segundo a sinopse da obra.

A conceção vídeo é de Olga Roriz e de João Rapozo, a seleção musical de Olga Roriz, João Rapozo e Bruno Alexandre, a cenografia e figurinos são também de Olga Roriz e de Ana Vaz, o desenho de luz é de Cristina Piedade.

O espetáculo resulta de uma coprodução da Companhia Olga Roriz, do Município de Viana do Castelo e do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.