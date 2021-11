Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

Esta sexta-feira, as atenções viram-se para o espetáculo Jump Around, que quer celebrar a cultura hip-hop em todas as suas vertentes (rap, graffiti, breakdance e djing) na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a partir das 21h30 (com abertura de portas às 20h00).

Mundo Segundo & Sam The Kid, Kappa Jotta, Phoenix RDC, DJ Ride, Eva Rap Diva, Mr. Dheo, Bboy AIAM e DJ Fifty compõem o cartaz do evento cujo nome se inspira no clássico "Jump Around", dos norte-americanos House of Pain, editado em 1992.

O preço dos bilhetes varia entre os 10 e os 15 euros. As obras produzidas durante a noite pelo writer MR. Dheo serão posteriormente leiloadas e os fundos irão reverter a favor de instituições de jovens em risco.

"Encanto" nos cinemas

O novo filme da Disney é das melhores propostas em cartaz dos 7 aos 77 e acompanha uma família colombiana com capacidades especiais. Consulte aqui as salas e horários das sessões e veja o trailer:

Joana Espadinha no Emergente Centro Cultural, no Marco de Canaveses

Noite soalheira a norte com "Ninguém Nos Vai Tirar O Sol", o novo álbum da cantautora, de onde saíram singles como a muito radiofónica "Mau Feitio". Antes do concerto, veja a entrevista da artista ao SAPO Mag:

Para ver na TV:

"Hawkeye - Gavião Arqueiro" (T1)

Disney+

Os super-heróis dos Vingadores continuam a ter aventuras em nome próprio no pequeno ecrã. Agora é a vez de Hawkeye/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), na série que marca a estreia da sua protegida Kate Bishop (Hailee Steinfeld) no Universo Cinematográfico Marvel. Veja a entrevista do realizador Rhys Thomas ao SAPO Mag na edição mais recente do Popcorner:

"Martin Eden"

23h05 na RTP2

O elogiado primeiro filme do italiano Pietro Marcello estreou-se em 2019 e foi um dos melhores do ano para o SAPO Mag. Recorde a nossa crítica e veja o trailer: