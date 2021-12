Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, 3 de dezembro, pelas 21h30, SYRO vai subir ao palco do Capitólio, em Lisboa. Na semana passada, o artista apresentou pela primeira vez ao vivo o seu primeiro álbum ("Genesis") no Hard Club, no Porto.

No concerto da capital, o músico, compositor e songwriter continua a apostar nas canções do primeiro disco. "Perto de Mim", "Acordar", "Casa" e o novo single "Rio d’Água" não vão ficar de fora do alinhamento.

Baterista de formação e músico desde os 12 anos, SYRO licenciou-se em Jazz e Música Moderna. Paralelamente ao seu percurso académico, formou e integrou vários projetos como baterista.

Veja a entrevista do cantor ao SAPO Mag:

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

The Cotton Christmas em Ponta Delgada

21h30 (locais, 22h30 em Lisboa) - Coliseu Micaelense - entre os 13 e os 18 euros

O espetáculo apresenta um repertório exclusivo de clássicos natalícios com roupagem soul e funk e junta em palco, pela primeira vez, Aurea e os Cais Sodré Funk Connection, e ainda um convidado especial, NBC.

Música em Palco - Sala Azul, Teatro Aberto

21h30

O Teatro Aberto volta a apresentar o seu programa "Música em palco" com a versão integral de "Mahagonny Songspiel", de Bertolt Brecht e Kurt Weill, e canções de The Hollywood Songbook, de Bertolt Brecht e Hanns Eisler, com direção musical de João Paulo Santos e encenação de João Lourenço. No dia 5 de dezembro, será realizado também um colóquio em torno deste espetáculo, com João Lourenço, João Paulo Santos e Vera San Payo de Lemos.

Mallu Magalhães no Campo Pequeno

21h30 - entre os 20 e os 35 euros

A artista brasileira apresenta o seu mais recente álbum, "Esperança". "No decorrer de 2021, Mallu Magalhães editou o novo álbum, intitulado ‘Esperança’, que contou com a produção do norte-americano Mario Caldato Jr (Beastie Boys, Jack Johnson, Marisa Monte, entre outros). Do novo trabalho já foram apresentados vídeos para músicas como ‘America Latina’, ‘Quero Quero’ e mais recentemente ‘Pé de Elefante’, em que também assina a realização”, adianta o comunicado.



Para ver na TV:

La Casa de Papel (estreia da parte 2 da T5)

Netflix

A segunda parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel" chega esta sexta-feira, dia 3 de dezembro, à Netflix. No arranque da nova temporada, "enquanto o Professor defronta Sierra, Tamayo sobe a fasquia das negociações ao chamar o exército". No passado, Berlim encontra-se com um familiar.

Leia a reportagem do SAPO Mag sobre o final da série espanhola

SANTA INC. (estreia da T1)

HBO Portugal

Nesta série de animação de Seth Rogen e Sarah Silverman, a intrépida elfa Candy Smalls (Sarah Silverman) vai fazer de tudo para ser nomeada a primeira mulher do Pai Natal - mesmo que tenha que lutar como um homem para o conseguir.