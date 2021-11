Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

Esta quinta-feira, as atenções viram-se para "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun" ("The French Dispatch"), de Wes Anderson, uma das estreias da semana.

Comédia dramática escrita e realizada por Wes Anderson sobre a redação francesa de um jornal fictício do estado americano do Kansas com um elenco de velhos parceiros e novidades (Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray ou Owen Wilson). Era visto como um dos candidatos fortes aos Óscares 2021, mas foi adiado por causa da pandemia e provavelmente fica para a cerimónia de 2022.

Saiba em que salas pode ver "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun"

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Teatro: Apresentação da peça "Hamlet Cancelado" no Teatro Municipal da Guarda

21h30 - 5 euros

Direção e interpretação de Vinícius Piedade, orientação de encenação de Fábio Vidal, com texto de Flávio Tonnetti e Vinícius Piedade (livremente inspirado em William Shakespeare).

Inauguração da exposição "Bairro Meu" na Biblioteca Cinema Europa, em Lisboa

18h00

Com direção artística de Daniel Rodrigues, vencedor do World Press Photo, "Bairro Meu" é um projeto de inclusão social através das artes, a decorrer no Bairro Quinta do Loureiro e em que, através das artes, se procura criar ligações com a comunidade, devolvendo-lhes a sua identidade e reforçando a importância da cultura.

Concerto de Fogo Fogo no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra

21h30

Inserido nas comemorações dos 35 anos da Rádio Universidade de Coimbra (RUC), os Fogo Fogo apresentam ao vivo o seu novo trabalho de originais “Fladu Fla”. Em palco estão Edu Mundo na bateria, Francisco Rebelo no baixo, Danilo Lopes na guitarra solo e voz, David Pessoa na guitarra ritmo e voz e João Gomes nos teclados.

Para ver na TV:

"7 Prisioneiros" (estreia)

Netflix

Com produção de Fernando Meirelles ("Cidade de Deus") e Ramin Bahrani ("O Tigre Branco"), o filme é a segunda longa-metragem de Alexandre Moratto ("Sócrates"), que se afirma como nova voz de relevo no cinema brasileiro. "Na esperança de proporcionar uma melhor vida à humilde família que vive no interior, Mateus (Christian Malheiros), de 18 anos, aceita um novo trabalho em São Paulo e parte para a metrópole com alguns adolescentes da sua aldeia. Lá chegados, mal podiam imaginar o que os esperava: trabalho intenso num ferro-velho e os documentos de identificação pessoal apreendidos por um cruel capataz e explorador, Luca (Rodrigo Santoro), que os ameaça com o impensável caso tentem escapar", resume o serviço de streaming.

"Love Life" (T2, Últimos episódios)

HBO Portugal

A segunda temporada foca-se em Marcus Watkins (William Jackson Harper), numa altura em que enfrenta o fim do relacionamento de anos com a mulher que pensava ser a sua alma gémea. Ao ver-se sem chão, começa a procurar a realização amorosa que julgava já ter encontrado.