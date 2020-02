Harrison Ford, que regressa aos filmes de aventuras com retorna aos filmes de aventura este ano com "O Apelo Selvagem", disse que o seu país está atualmente a enfrentar uma perda de "liderança moral" em termos de políticas de imigração e ambientais.

"Nós, americanos, perdemos alguma credibilidade no mundo e agora estamos ansiosos para recuperá-la", disse durante uma conferência de imprensa na na Cidade do México esta quarta-feira (5), onde apresentou o filme baseado no romance clássico de Jack London.

O icónico ator das sagas "Star Wars" e "Indiana Jones" pediu ainda uma reforma abrangente da imigração e demonstrou ser favorável aos EUA abrirem as portas aos imigrantes.

"Temos que convidar pessoas para o país, essa é a história dos EUA, e é disso que dependemos, da imigração", disse Ford, com 77 anos.

Durante o seu discurso anual sobre o estado da União na terça-feira, o presidente Donald Trump retomou o tema da construção do "poderoso muro" contra a imigração que entra através do território mexicano, uma das principais promessas da sua campanha eleitoral.

O ator do lendário filme "Blade Runner" também destacou a luta que os americanos empreendem em relação às questões ambientais após a decisão do presidente Trump de retirar o país do Acordo de Paris.

"Apesar da falta de compromisso do governo dos EUA, estão sendo feitos esforços", lembrou.

"O Apelo Selvagem" estreia nos cinemas portugueses a 20 de fevereiro.

VEJA O TRAILER.