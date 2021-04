O jornal de The Sun revelou na sua edição online que Harry Styles é ex-One Direction mais rico. Segundo o tablóide britânico, o artista duplicou os seus lucros entre 2019 e 2020, estando a sua empresa Erskine Records Ltd avaliada em mais 23 milhões de euros.

De acordo com The Sunday Times, no total, a fortuna do músico está avaliada em 72 milhões de euros - mais 17 milhões de euros em relação a 2019.

O jornal avança ainda que Harry Styles teve um prejuízo de dois milhões de euros no último ano devido ao adiamento da sua digressão mundial, causado pela pandemia da COVID-19.

Segundo o ranking, Niall Horan, com 57 milhões de euros, ocupa o segundo lugar. Na lista segue-se Louis Tomlinson (51 milhões), Liam Payne (50 milhões) e Zayn Malik (41 milhões).