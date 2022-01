Harry Styles anunciou esta quarta-feira, dia 19 de janeiro, as novas datas da digressão mundial. O cantor britânico decidiu adiar os concertos de 2020 e 2021 devido à pandemia da COVID-19.

A estreia a solo do artista em Portugal está marcada para o dia dia 31 de julho na Altice Arena, em Lisboa. Os Wolf Alice serão os convidados especiais para a primeira parte do espetáculo.

Segundo Everything Is New, os bilhetes para os concertos 20 de maio de 2020 e 16 de fevereiro de 2021 mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca para a nova data.

De acordo com a promotora, ainda há bilhetes disponíveis para a nova data. Para esclarecimentos adicionais sobre os bilhetes, a Everything Is New disponibiliza o e-mail ticketing@everythingisnew.pt.

Na digressão, Harry Styles vai atuar em 32 cidades. O músico anunciou ainda três novas datas em estádios no Reino Unido e mais quatro estádios na Europa.

Harry Styles é um dos maiores e mais influentes artistas da música. (...) Harry também é conhecido como um incrível artista ao vivo. Os seus concertos da digressão 'Love on Tour' foram adiados devido à pandemia e finalmente começaram em setembro de 2021 em Las Vegas. Harry realizou mais de 40 concertos nos EUA no final do ano passado, ganhando elogios de fãs e críticos", lembra a promotora.