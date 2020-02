A defesa de Harvey Weinstein apresentou esta segunda-feira (3) no seu julgamento em Nova Iorque novas mensagens que entendem provar que o antigo poderoso produtor de Hollywood mantinha uma relação consensual com as suas principais acusadoras.

A líder da equipa de defesa, Donna Rotunno, submeteu a ex-atriz Jessica Mann, que acusa Weinstein de a ter violado em março de 2013, a um brutal contra-interrogatório de seis horas que pareceu debilitar consideravelmente o seu testemunho de sexta-feira.

"Obrigado pelo seu apoio incondicional e amabilidade. Você ajudou-me a acreditar em mim mesma", escreveu Mann num e-mail seis meses depois da alegada violação.

"Ninguém me entende tanto como você", escreveu noutra mensagem.