Sarah Cooper é uma comediante que se tornou uma estrela este ano graças a uma série de vídeos que se tornarem virais para a rede social TikTok em que sincronizava os seus lábios com declarações de Donald Trump.

Sem alterar o que era dito, os vídeos curtos feitos no seu apartamento tornavam mais evidente a falta de conhecimento sobre os temas e o absurdo do discurso do atual presidente dos EUA.

O talento valeu a Sarah Cooper milhões de fãs e também um contrato com a Netflix para o especial "Sarah Cooper: Everything’s Fine", que já está disponível e pega na ideia que a tornou famosa, mas claramente com outros... "valores de produção".

As novas paródias contam com a ajuda de estrelas como Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Winona Ryder, Jon Hamm, Jane Lynch ou Aubrey Plaza, mas o grande destaque parece ser Helen Mirren.

A comediante americana partilhou um excerto da recriação de um escândalo célebre, o do "cassete do Access Hollywood" de 2005, em que se ouve Trump a bordo de um autocarro a falar de forma obscena com o apresentador Billy Bush sobre a sua estratégia com as mulheres, conhecida por “grab ’em by the p****”.

Sarah Cooper como Trump e a vencedora do Óscar como Billy Bush: o resultado é outro vídeo já com milhões de visualizações em apenas algumas horas.