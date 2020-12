"Será uma viagem ao repertório da música brasileira, tradicional portuguesa, com destaque para o repertório de Zeca Afonso, e o fado, com amizade e conversas à mistura", disse Sarmento que conta já com três álbuns editados, nos quais incluiu sempre uma canção de José Afonso e um tema do repertório 'amaliano'.

O concerto será transmitido na rede social YouTube, mas "de acesso exclusivo a quem tiver previamente adquirido o bilhete", que custa 9,99 euros, por "MBWay" (964400108) ou por transferência bancária (IBAN PT50003503900005185430073).

O acesso far-se-á através do link que é enviado duas horas antes do início do concerto. "Compreendam, foi um ano extraordinariamente exigente para todos nós e o mais difícil das nossas vidas musicais", afirmou Helena Sarmento.

A fadista estreou-se discograficamente em 2011, com "Fado Azul", ao qual se seguiram "Fado dos Dias Assim" (2013) e "Lonjura" (2017).