Hélio Morais, músico dos Linda Martini e dos PAUS, estreia-se a solo, com álbum previsto para abril de 2020, a editar pela Sony Music. "Murais" foi "o nome que encontrou para dar forma às canções que tem vindo a escrever", explica a editora em comunicado.

"Desde que um piano, usado na tour europeia do Sufjan Stevens, em 2010, foi parar à sala de ensaios de Linda Martini, que tenho andado a divertir-me com esta ideia de fazer canções simples, sem grandes pretensões. Abordei o instrumento da mesma forma que fiz com a bateria, através da qual o público conhece o meu trabalho: de um modo naïve/punk. O importante, para mim, era encontrar estruturas que me permitissem dizer as coisas que queria cantar", explica o músico.

O disco está ser produzido do outro lado do Atlântico, no Brasil, pela mão do guitarrista e produtor dos Boogarins, Benke Ferraz. "Às vezes, é mais fácil partilhar intimidade com estranhos. E estas canções sempre foram muito íntimas para mim, no sentido em que me vejo colocado num sítio desconfortável, mas onde quero estar. Foi assim que, quando estive com os PAUS no Brasil, no ano passado, decidi mostrar as canções ao Benke, que não sendo um estranho, tinha o distanciamento que achava necessário para ouvir o que tinha gravado. E foi assim que esta aventura começou a tornar-se real", conta Hélio Morais.