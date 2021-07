Na web série "Eulália", Agir tem prestado homenagens a vários artistas de língua portuguesa. Num dos últimos episódios, o cantor decidiu recordar António Variações, mas foi obrigado a apagar o vídeo das redes sociais a pedido dos herdeiros da obra do artista de Amares.

"A pedido dos herdeiros da obra de António Variações, na representação da sua agência de publishing, Rossio Music Publishing, iremos apagar o episódio cinco da série 'Eulália'. Uma série musical que visa homenagear artistas e autores que consideramos de maior relevância para a música e para a cultura portuguesa", explicou Agir na sua conta no Instagram.

"Nunca foi nossa intenção desrespeitar a memória e o legado de António Variações, mas sim enaltecê-lo e dá-lo a conhecer às gerações mais novas. É então, com profunda tristeza, que anunciamos a remoção de imediato do vídeo em questão. Em nome da banda e de toda a equipa, peço desculpa por qualquer transtorno e constrangimento causado", sublinhou o músico.

Além de Agir, o projeto conta com a participação de Rodrigo Correia, do pianista Manuel Oliveira e do baterista Guilherme Melo.