Os Here At Last são uma das primeiras bandas a fazer furor graças ao TikTok. Formado por Zach, Pedro, James, Tommy e Ryan, o grupo britânico soma mais de 2,5 milhões na rede social e as suas canções têm conquistado fãs em todo o mundo - no Spotify, a boyband regista mais de 37 mil reproduções por mês.

Em 2021, a banda esteve em destaque na rubrica "Best New Pop", da BBC Radio One. Segundos os dados do TikTok, os Here At Last ocupam o quinto lugar no top dos artistas com mais visualizações na rede social.

Depois de "Tongue", no final de 2021, lançaram o single "Happy". Nas últimas semanas, o grupo tem apostado na divulgação da canção e decidiu surpreender os fãs portugueses.

Esta terça-feira, dia 11 de janeiro, no TikTok, a banda revelou uma pequena versão do tema em português. Em menos de 24 horas, o vídeo foi visto mais de 82 mil visualizações.

Veja o vídeo: