Os concertos de apresentação “foram cancelados há duas semanas”, e Tiago Sampaio ainda não está “muito certo do lançamento” de “Highlight”. Com a situação que se vive atualmente, com a pandemia de COVID-19, “se calhar, estrategicamente, não é a melhor altura” para editar um álbum de um novo projeto, mas o músico acredita que “as coisas não devem morrer por completo, e deve haver sempre coisas boas a aparecer”.

“Acho que faz parte do nosso núcleo de artistas tentar manter e alimentar as pessoas que estão em casa e que precisam de ouvir e de ver coisas novas, que precisam de ter contacto com a Cultura, e foi esse um dos motivos fortes que nos levou [a ele e à editora Cosmic Burger] a avançar com o lançamento do disco”, contou em declarações à Lusa, ao telefone a partir de Braga, onde vive.

Tiago Sampaio fundou, em 2012, os Grandfather’s House. Começou sozinho, “a explorar umas ideias em casa e nem era com o intuito de ir para a estrada ou qualquer coisa do género”. Pouco tempo depois, Rita Sampaio, irmã de Tiago, integrou o grupo, e o projeto “foi sempre crescendo”.

Desta vez, com St. James Park, o rumo é outro. “Espero mesmo manter-me a solo e ser um projeto só meu, e o intuito também é um bocadinho diferente, porque eu aqui envolvo-me muito mais com as máquinas”, contou.