Hispacómic é uma iniciativa dedicada à banda desenhada ibérica, cuja segunda edição decorrerá de 14 a 16 de março, com a programação anunciada a incluir a participação de cerca de 60 autores, críticos, especialistas e programadores dos dois países.

“A nível linguístico, a Península Ibérica oferece um panorama amplo e rico, com mais de meia dúzia de línguas que têm cada vez mais peso no setor editorial da banda desenhada. Nestes encontros queremos refletir e potenciar a diversidade cultural da península, das suas línguas, refletindo e promovendo um mercado crescente”, lê-se na página oficial do Hispacómic.

Este ano, o Hispacómic vai atribuir prémios de criação e divulgação de banda desenhada, para “reconhecer e fomentar o impacto positivo que este meio tem na cultura e na educação”, sendo o prémio da crítica atribuído ao professor e investigador Pedro Moura.

“Através do seu trabalho de crítica, ensaio e divulgação, Pedro Moura enriqueceu o discurso sobre a banda desenhada, proporcionando uma perspetiva profunda e rigorosa, que tem sido fundamental para a consolidação da banda desenhada como área de estudo em Portugal”, sustenta a organização.

Pedro Vieira de Moura é professor universitário, investigador, curador e crítico literário, que escreve sobre banda desenhada e livro ilustrado há mais de duas décadas.

Foi um dos fundadores da galeria-livraria Tinta nos Nervos, em Lisboa, e é argumentista, tendo coassinado, por exemplo, os álbuns “Os regressos”, com Marta Teives, “Como flutuam as pedras”, com João Sequeira, e a adaptação para BD de obras da literatura portuguesa, como “A mensagem”, de Fernando Pessoa, desenhada por Susa Monteiro.

Além de Pedro Moura, entre os convidados do Hispacómic estão Joana Mosi, autora de “Mangusto” e “A Educação Física”, entre outras obras, Filipe Andrade, que desenhou “Rare Flavours” e “As muitas mortes de Laila Starr” com argumento de Ram V, e Paulo Monteiro, autor e diretor da Bedeteca e do festival de BD de Beja.

A eles juntam-se, entre outros, a autora Bea Lema, que venceu em 2024 o Prémio Nacional de Banda Desenhada de Espanha com “El cuerpo de Cristo”, David Rubin, autor de “Black Hammer” e “Beowulf”, e o investigador Álvaro Pons.