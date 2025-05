De acordo com a lista de nomeados, “Rare Flavours” está nomeado nas categorias de melhor minissérie de banda desenhada, argumento (Ram V) e desenho (Filipe Andrade).

“Rare Flavours” (2024), editada em vários volumes e mais tarde num só tomo, é a mais recente colaboração entre o argumentista Ram V e o desenhador Filipe Andrade, com selo da norte-americana Boom! Studios, depois da BD “As muitas mortes de Laila Starr”.

Rubin Baksh, o protagonista de “Rare Flavours”, é um demónio “que quer ser o próximo Anthony Bourdain” e que convida Mo, um jovem aspirante a realizador, a fazerem um documentário em busca de sabores e memórias afetivas sobre comida indiana; uma demanda que se revelará tão sórdida quanto espiritual sobre a natureza humana.

“Rare Flavours”, já publicado também em França, Itália, Brasil e ainda sem data de edição em Portugal, contou com a participação dos artistas portugueses Inês Amaro e João Lemos na adição de cor.

Filipe Andrade, um dos autores portugueses que mais trabalham no mercado internacional de banda desenhada, volta a ser nomeado para os prémios Eisner, depois de já ter sido indicado com “As muitas mortes de Laila Starr”.

Esta BD, já publicada em Portugal, também esteve nomeada para os prémios norte-americanos Harvey, foi premiada pela Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França e esteve nas listas dos melhores do ano.

Em 2023, quando “As muitas mortes de Laila Starr” saiu em Portugal, já Filipe Andrade trabalhava em "Rare Flavours", dizendo na altura à Lusa que ia muito além de uma mera história sobre comida e gastronomia: "Não sendo um livro histórico, [é sobre] o que nos faz ser atraídos por comida. Não é só alimentarmo-nos. É um livro completamente diferente".

Ainda a propósito de "As muitas mortes de Laila Starr", em outubro passado, a Ópera de Minnesota, nos Estados Unidos, anunciou que fará uma adaptação operática desta banda desenhada, ainda sem data de estreia anunciada, com música de Kamala Sankaram e libreto de Minita Gandhi.

Os vencedores dos prémios Eisner - batizados com o nome do autor e editor norte-americano de BD Will Eisner, que morreu em 2005 – serão anunciados a 25 de julho, durante a convenção Comic Con em San Diego, Califórnia.