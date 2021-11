Adele revelou um excerto de "Hold On", canção que fará parte do seu próximo álbum. O novo tema da artista britânico faz parte do anúncio de Natal da Amazon, que foi revelado esta segunda-feira, dia 8 de novembro.

Veja o vídeo e ouça a canção:

"Hold On" é a segunda canção revelada do disco "30", que chega às lojas e aos serviços de streaming no dia 19 de novembro. "Easy On Me" foi o primeiro single revelado por Adele.