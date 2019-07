O jovem oriundo da Índia ficou inconsciente no recinto do festival na sexta-feira, foi transferido para o Hospital Universitário de Antuérpia, mas não conseguiu ser salvo, disse um porta-voz do estabelecimento à AFP este sábado.

A causa da morte ainda é desconhecida e a autópsia será realizada na segunda-feira.

O hospital informou ainda que o indiano foi uma das quatro pessoas internadas na sexta-feira na ala de cuidados intensivos.

O festival Tomorrowland atrai 40.000 pessoas por ano durante duas semanas de música eletrónica.

No ano passado, uma mulher de 26 anos, também da Índia, sentiu-se mal no festival e morreu um dia depois no hospital.

Uma jovem tcheca também morreu e ambas as vítimas tinham vestígios de drogas no sangue.

Mas, de acordo com as autoridades, a causa da morte foi uma combinação de fatores.

Em 2012, uma jovem britânica de 26 anos morreu de overdose.