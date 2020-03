Pedro Diogo, Luiz Caracol, Sebastião Antunes, Najla Shami, Barry White Gone Wrong, Carlos Alberto Moniz, Rua Direita, Manuel Freire, Francisco Naia e Casuar, Grutera, Maria Vanedi e Valeria Carvalho são alguns dos músicos que vão atuar em direto durante 30 minutos.

As actuações serão transmitidas em directo na página de Facebook de cada artista.

"A iniciativa tem como objectivos a sensibilização para a necessidade de ficar em casa e seguir as directivas da OMS e das autoridades de saúde de cada país, neste momento crítico e desafiante a uma escala global.

Tem ainda como propósito, a consciencialização geral acerca da situação precária vivida pelos artistas e restantes profissionais do espectáculo no contexto actual que se vive por todo o globo", explica a promotora em comunicado.

