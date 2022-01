O saxofonista Ricardo Toscano é o convidado da 'jam session' do Hot Clube de Portugal da próxima terça-feira, dia 11, com Romeu Tristão, no contrabaixo, e João Pereira, na bateria.

"O Clube abre às 22h00 e a sessão começa meia hora mais tarde, com um 'set' do grupo residente, passando depois para jam aberta aos músicos que queiram participar", informa o Hot. A entrada é livre, sujeita às regras sanitárias de acesso, em vigor. Nos dias 12 e 13, quarta e quinta-feira, também a partir das 22h30, o contrabaixista e compositor argentino Demian Cabaud apresenta no Hot Clube, "Otro Cielo", com João Pedro Brandão, em saxofone alto e flauta, José Pedro Coelho, saxofone tenor e clarinete baixo, João Grilo, piano, e Marcos Cavaleiro, bateria, além do próprio compositor, em contrabaixo. O Clube abre às 22h00. A entrada livre apenas para sócios; bilhete a 10 euros.