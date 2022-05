A pouco mais de um mês de abrir as portas da Cidade do Rock, o Rock in Rio lança um novo projeto, as Humanorama Talks, um conjunto de conversas, leves e descontraídas, que junta especialistas, artistas, parceiros e participantes ativos da sociedade.

"Como se adaptam as cidades para dar respostas às preocupações e opções sustentáveis? Como nos reinventamos depois de tempos atípicos em que, aparentemente, nos afastámos? Qual o papel do mundo digital na aproximação de gerações? Estas são algumas das questões que serão abordadas nas Humanorama Talks", que acontecem nos dias 10, 17, 24 e 31 de maio na Casa de Pedra (Parque da Bela Vista), em Lisboa e que contam com a moderação da locutora e apresentadora Catarina Miranda - autora do podcast “Só Mais Cinco Minutos”, confirmado para o Super Bock Digital Stage desta edição do Rock in Rio Lisboa.

A primeira Talk irá decorre esta terça-feira, dia 10 de maio, e os convidados vão abordar a forma como o mundo digital pode aproximar gerações, gerar troca de conhecimento e acrescentar valor a cada um.

“O que nos diferencia faz-nos mais fortes” é o tema da segunda talk, que acontece a 17 de maio e irá abordar a pluralidade - "fonte inesgotável de criatividade, inovação e empatia que, além da Rock Your Street, pode ser encontrada em cada canto da Cidade do Rock". Esta conversa vai contar com a presença de Johny Hooker (via zoom) e Titica, confirmados para o palco Rock Your Street, e ainda Mafalda Ribeiro, palestrante e storyteller, Margarida Mateus da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI) e o BNP Paribas.

Na terceira Talk, que se realiza a 24 de maio, a conversa andará em torno de “Os desafios das cidades do futuro”. Para terminar este ciclo das Humanorama Talks, a arte e as expressões artísticas assumem o foco principal da conversa e dia 31 de maio os convidados vão mostrar como a cultura tem o poder de unir pessoas, comunidades e sonhos.

Todas as Humanorama Talks terminam com música, num momento de happy hour ao som de um DJ.

As Humanorama Talks surgem depois da primeira edição do Rock in Rio Humanorama, um festival de conversas que em breve estará de volta e que, em 2021, uniu Portugal e Brasil recebendo mais de 250 convidados, 80 horas de conteúdos, 70 conversas, 30 workshops e mais de 20 atividades de entretenimento.

PRÓXIMAS TALKS

17 de maio, 17h00: O que nos diferencia faz-nos mais fortes

24 de maio, 17h00: Os desafios das cidades do futuro

31 de maio, 17h00: O canto dessa cidade é meu

Recorde-se que o Rock in Rio Lisboa está marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista