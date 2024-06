José Cid, Miguel Angelo e Pedro Gonçalves foram os convidados do segundo SAPO Halftime Show, um talk show ao vivo no Super Bock Digital Stage do Rock in Rio. Veja no vídeo.

Apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes, o SAPO Halftime Show vai dar ao Super Bock Digital Stage do Rock in Rio um talk show ao vivo durante o festival, no intervalo dos concertos". O programa tem vários convidados como José Cid, Miguel Angelo, Pedro Gonçalves e Tripeirinha, entre outros, que se juntam para conversas divertidas e interativas sobre música, histórias de bastidores e (quem sabe) segredos nunca antes revelados.