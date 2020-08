"Ickabog", livro infantil de J.K. Rowling, já se encontra disponível online, mas a sua edição em formato físico só vai acontecer no último trimestre do ano. A nova história da autora britânica será lançada a 10 de novembro em todo o mundo.

Os 64 capítulos da obra já podem ser lidos no site dedicado ao livro - veja aqui. Nas redes sociais, a escritora revelou também a capa de "Ickabog".

Quando anunciou o lançamento do livro, no Twitter, a autora explicou que "The Ickabog" foi escrito antes dos livros sobre o jovem feiticeiro. Em letras maiúsculas, J.K. Rowling deixou ainda um aviso aos fãs: "Este livro não é um spin-off de 'Harry Potter'".