Iggy Azalea, Melanie C (ex-Spice Girls), Ludmilla, Peaches e Blaya são alguns dos nomes já confirmados para a primeira edição do LGBT+ Music Festival. Todrick Hall, Jax Jones, Little Boots, Jodie Harsh, Bimini Bon Boulash, Eliza Legzdina, Sammy Jo e The Illustrious Blacks também vão atuar no evento marcado para os dias 1, 2 e 3 de julho, na Alfândega do Porto.

Em comunicado, a organização frisa que o festival abraça "várias sonoridades musicais". "A música é o meu lugar seguro" é o mote da primeira edição.

"Um evento inspirado pela comunidade LGBT+ e que representa o maior investimento neste segmento, mas onde qualquer pessoa será bem-vinda", sublinha Marco Azevedo, diretor do festival, em comunicado.

"Esta celebração é o resultado da cooperação de várias identidades que representam a diversidade de Portugal e o nosso compromisso pelo respeito do outro. A missão do nosso festival é fazer com que todos se sintam vistos e ouvidos enquanto cantamos e dançamos hinos pop", remata.