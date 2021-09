Os Il Divo regressam a Portugal em dezembro para dois concertos "recheados de êxitos e temas de natal". Os espetáculos estão marcados para 19 de dezembro, na Altice Arena, em Lisboa, e para o dia 20 de dezembro, no Multiusos de Guimarães.

"Este será o aguardado regresso do grupo que já se apresentou oito vezes em Portugal – sempre com salas completamente esgotadas. Após uma pausa forçada nas apresentações ao vivo, o quarteto regressa com um espetáculo que celebra o natal e uma carreira recheada de sucessos", frisa a promotora Ritmos e Blues em comunicado.

Os bilhetes estarão em pré-venda esta quinta-feira feira, dia 9 de setembro, em exclusivo no site Bilheteira FNAC e na sexta-feira, 8, em todos os locais habituais.

Carlos Marin, Urs Buhler, Sebastien Izambard e David Miller juntaram-se há 15 anos e rapidamente conquistaram fãs em todo o mundo. O quarteto conta já com 160 discos de ouro e platina em 33 países e mais de três milhões de cópias de álbuns vendidas.