Para promover o seu novo álbum, "Happier Than Ever", Billie Eilish participou no programa "Live Lounge", da BBC Radio One. Nos estúdios da rádio britânica, a jovem artista fez uma versão de "I'm In The Mood For Love", clássico de Julie London que marcou a década de 1950.

Tal como é habitual, FINNEAS acompanhou a sua irmã em palco, com uma guitarra acústica.

Veja o vídeo:

Billie Eilish editou na passada sexta-feira, 30 de julho, o muito aguardado segundo álbum, "Happier Than Ever".

O disco de 16 faixas sucede a “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (2019), o aclamado disco de estreia, multiplatinado e vencedor de vários Grammys.

O álbum foi novamente escrito e composto pela artista de 19 anos e o irmão FINNEAS, que produziu o registo com a cantora em Los Angeles, sem a participação de outros compositores ou produtores.

“Happier Than Ever” inclui os singles “my future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Lost Cause” e “NDA”. O disco está disponível nas versões box-set Deluxe e Super Deluxe, bem como nos em dois formatos exclusivos de vinil coloridos, cassette, photo-book e CD.

No início deste ano, Billie Eilish venceu mais dois Grammys: Gravação do Ano, com “everything i wanted”, e Melhor Canção Escrita para um Meio Visual, por “No Time To Die”, da saga James Bond. Em fevereiro, o documentário “The World’s A Little Blurry”, realizado por R.J. Cutler, estreou-se na Apple TV+. A cantora lançou também o seu primeiro livro, “BILLIE EILISH”, uma viagem visual narrativa pela sua vida.