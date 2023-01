“Paula de Papel”, espetáculo baseado nas palavras e no imaginário de Paula Rego, é outra das peças que O Bando tem em digressão, com récitas nos dias 22 e 29, às 11h00, no Animateatro, na Amora, Seixal (Setúbal).

Com encenação de Juliana Pinho, que criou a peça juntamente com Margarida Mata e Rita Brito, "Paula de Papel" consiste numa viagem em que "todos somos Paula", na qual "o medo se torna um aliado e a imaginação a matéria que nos faz avançar", acrescenta uma nota da companhia com direção artística de João Brites. "Figuras extravagantes, metade-mulher e metade-animal, saídas das pinturas e do imaginário de Paula Rego serão as guias desta jornada em que o medo deixa de ser um inimigo", lê-se numa sinopse sobre o espetáculo. Juliana Pinho, Rita Brito e Maria Taborda interpretam o espetáculo que tem cenografia de Rui Francisco, figurinos de Clara Bento e música de Jorge Salgueiro. Construído a partir de palavras da artista plástica recolhidas de entrevistas a Anabela Mota Ribeiro, "Paula de Papel" tem consultoria pedagógica de Catarina Moura, do Museu do Chiado (MNAC) e consultoria científica de Catarina Alfaro, da Casa das Histórias Paula Rego.