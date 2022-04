No sábado, também às 21h00, o músico, prestes a celebrar 30 anos de carreira, toca no Theatro Circo, em Braga, e, na segunda-feira à mesma hora, na Casa da Música, no Porto, divulgou a sua promotora.

O músico, autor de canções como “Homelands” e “Letting Go”, foi distinguido em 2017 com o Prémio Ivor Novello Lifetime Achievement.

“Immigrants” foi editado no ano passado “e conta com a colaboração de uma série de artistas que se identificam como imigrantes, que são filhos de imigrantes ou que querem apoiar a causa dos que, por múltiplas razões, se encontram deslocados no mundo”, descreve a promotora Uguru.

“Nitin Sawhney continua a refletir sobre o seu presente e o futuro no seu mais recente álbum, uma profunda reflexão sobre uma particular condição humana que recebeu o autoexplicativo título ‘Immigrants’".