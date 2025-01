Sam Fender editou esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o novo single do seu terceiro álbum, “People Watching”, que chega às lojas no dia 21 de fevereiro. "Arm’s Length" já está disponível em todos os serviços de streaming de música.

Em comunicado, o britânico conta que a canção "surgiu originalmente de um daqueles momentos mágicos em que estás apenas a brincar e uma canção cai literalmente do céu". "É sobre ser evasivo e volúvel. Mas é também apenas uma canção pop simples, que adoro", explica.

Sam Fender vai estrear-se em Portugal no verão com um concerto na 17.ª edição do NOS Alive. A nova estrela do rock britânico vai subir ao palco NOS no dia 11 de julho.

No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o artista vai apresentar o seu novo álbum - "People Watching" chega a 21 de fevereiro e sucede a "Hypersonic Missiles" (2019) e "Seventeen Going Under" (2021), disco que catapultou o artista de Newcastle para o estrelato e o levou a percorrer o mundo enquanto acumulava uma série de prémios (BRITs, NMEs, Ivor Novellos e uma nomeação ao Mercury Prize).