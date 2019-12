A banda irlandesa Inhaler é a mais recente confirmação a juntar-se ao cartaz do NOS Alive 2020. Elijah Hewson, filho de Bono Vox, dos U2, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson sobem ao Palco Sagres a9 de julho, no mesmo dia dos já anunciados Parov Stelar e Seasick Steve.

"Directamente de Dublin, o grupo que é considerado como uma das mais emocionantes bandas do ano apresenta o álbum de estreia no NOS Alive", frisa a promotora em comunicado.

"My Honest Face" e "It Always Always Be Like" são os dois maiores sucessos da banda liderada pelo filho do vocalista dos U2.

Artistas confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Seasick Steve, Two Door Cinema Club, Wolf Parade