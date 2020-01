Provavelmente nunca ouviu falar de Terry George, mas foi um dos protagonistas da cerimónia dos Grammys, que decorreu no passado sábado, dia 26 de janeiro. O empresário de Leeds foi escolhido para ser "ocupador de lugares" durante o evento.

Durante a cerimónia, Terry George sentou-se nos lugares deixados vagos pelas celebridades. Num dos momentos, o britânico sentou-se ao lado de Billie Eilish.

"As pessoas estavam sempre a perguntar-me se era avô dela. E eu pensei: 'não sou assim tão velho'. Ou se calhar sou! Limitei-me a sorrir, foi engraçado", contou. "Não sei se a Billie estava esmagada pela emoção, mas tanto ela como o irmão agarraram a minha mão e apertaram-na quando desceram do palco. Às tantas a Billie olhou para mim e eu perguntei-lhe: 'o que vais fazer se ganhares o próximo?'. Ela estava muito ansiosa e disse: 'oh meu Deus, não sei o que vou fazer, não sei!'", revelou.