Mark Evans, pai de Adele, chamou a polícia depois de uma vizinha começar a ouvir e a cantar as canções da sua filha, avançou o The Sun, confirmando a informação com fontes das autoridades locais. Segundo o jornal, o britânico não mantém uma relação próxima com a cantora.

Ao The Sun, Keeley Fry, vizinha do pai da artista, revelou que se mudou recentemente para Bridgend (País de Gales) e que é grande fã de Adele. À publicação, a jovem de 21 anos confessa ainda que tem medo de se cruzar com Mark Evans na rua.

"Achei que ele ia gostar, que não ia não reclamar. Acho que ele tem algum problema comigo porque sou mesmo fã da Adele", contou a vizinha do pai da artista, acrescentando que tem "vivido um pesadelo".