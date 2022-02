Em comunicado, o Instituto Camões, destaca que a “parceria, agora renovada por dois anos, vai permitir chegar a mais alunos residentes em vários países, com o objetivo de reforçar a estratégia de internacionalização da língua portuguesa e de promover a nossa cultura”.

O protocolo, assinado hoje pelo presidente do Camões, João Ribeiro de Almeida, e pelo diretor do Departamento Internacional da Porto Editora, Miguel Martins, estabelece que “a Porto Editora contribuirá para o apoio à promoção da língua portuguesa, nomeadamente no âmbito de projetos nas áreas de ensino do Português Língua Estrangeira e das Tecnologias da Língua Aplicadas ao Português”.

A iniciativa, acrescenta-se, permite “que os alunos, através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, tenham contacto com o português”.

“Cerca de 2.500 alunos estrangeiros aprenderam português nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Venezuela, através da parceria entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a Porto Editora”, salienta-se na nota.

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua é um instituto público tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro.