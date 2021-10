O brasileiro Felipe Puperi, ex-vocalista e compositor dos Wannabe Jalva, regressa a palcos nacionais para apresentar o álbum de estreia do seu projeto mais recente, Tagua Tagua.

"Inteiro Metade" chega depois de dois EPs e está em destaque na digressão em Portugal, que arranca a 19 de outubro, no M.Ou:Co, no Porto, e passa dia 20 pelo Teatro Municipal da Guarda, dia 21 pela Escola de Artes e Ofícios de Ovar, dia 23 pelo Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, dia 24 pelo Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, dia 27 pelo Cine-Teatro Pax Julia, em Beja, e dia 28 pela Casa do Capitão, em Lisboa. Dia 30, o músico atua em Espanha, na La Nau, em Barcelona.

No palco, além de Felipe Puperi na guitarra e voz, estarão também os elementos do formato original que costuma atuar no Brasil: Leo Mattos na bateria, Jojo na guitarra e sintetizadores e Rafael Findans no baixo. "Em alguns shows específicos teremos apoio do naipe de sopros local, como é o caso de Lisboa, dia 28, na Casa do Capitão e também no La Nau, dia 30, em Barcelona", assinala o artista em comunicado. Esta formação é inédita em Portugal - quando esteve em Lisboa e no Porto em 2019, Puperi atuou em formato reduzido.

"Não vejo a hora de estar no palco novamente com esse público querido que nos recebeu tão bem em 2019. Essa turnê vai ser bem especial, o ano de 2021 tem sido imensamente incerto, mas acreditamos sempre que conseguiríamos fazer isso acontecer. Agora chegou a hora de celebrar e curtir esse momento", confessa o músico.