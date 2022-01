A investigadora Raquel Madeira venceu a primeira edição do Prémio Estudar a Dança, promovido pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) através do Museu Nacional do Teatro e da Dança, foi hoje anunciado.

De acordo com a DGPC, num comunicado hoje divulgado, Raquel Madeira foi distinguida "com uma dissertação de mestrado sobre o impacto da Internet na Dança teatral contemporânea, intitulada 'Dança e Internet – Conectividade e Participação na Criação Coreográfica', defendida em 2019 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do Mestrado em Artes Cénicas, tendo obtido a qualificação de Excelente". O Prémio Estudar a Dança, no valor de três mil euros e que conta com o patrocínio da Fundação Millennium bcp, "destina-se a galardoar trabalhos académicos de excecional qualidade que contribuam para o conhecimento desta Arte, estimulando o desenvolvimento de uma área disciplinar que tem sido pouco cultivada em Portugal".