A Itália conquistou este domingo, dia 11 de julho, o segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

Nas redes sociais, a organização do Festival Eurovisão da Canção lembrou que a Itália se sagrou também no primeiro país a vencer o concurso e o europeu de futebol masculino.

"Parabéns Itália! O primeiro país a vencer o Festival Eurovisão da Canção e o Campeonato Europeu de Futebol Masculino no mesmo ano", celebrou a organização do festival nas redes sociais.

No Twitter, o festival recordou ainda que, no entanto, "um país já tinha misturado uma vitória na Eurovisão com uma vitória no futebol". "Em 1984, a Suécia venceu o Festival Eurovisão da Canção com 'Diggi-Loo Diggi-Ley' e, em seguida, três semanas depois, venceu o Campeonato Europeu de Futebol Feminino