O músico e compositor brasileiro Ivan Lins, com mais de 50 anos de carreira, atua no próximo dia 7 de abril, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, anunciou a promotora Ruela Music.

"Iluminados", "Vieste" e "Internacional Love Dance" são alguns dos temas que o músico brasileiro vai apresentar no palco lisboeta da avenida da Liberdade, entre outros temas que também o tornaram conhecido mundialmente. Ivan Lins, 76 anos, é autor de êxitos celebrizados também por cantores como Elis Regina ("Madalena" ou "Cartomante"), Simone ("Começar de Novo"), Zizi Possi ("Demónio de Guarda") e Gal Costa ("Roda Baiana"), entre outros músicos, como os norte-americanos Quincy Jones e George Benson ("Dinorah, Dinorah"), Ella Fitzgerald ("Madalena"), Sarah Vaughan ("The Smiling Hour"/"Abre Alas") e Barbra Streisand ("Love dance"), que gravaram canções da sua autoria a partir da década de 1980.