Ivete Sangalo atuou em todas as edições do Rock in Rio Lisboa e este domingo, dia 8 de setembro, atuou na festa de 15 anos do festival, nos jardins da Torre de Belém, em Lisboa. Antes de subir ao palco, a artista conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

