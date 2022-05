Não é possível pensar no Rock in Rio sem Ivete Sangalo. A cantora é a artista que mais vezes subiu ao Palco Mundo da Cidade do Rock de Lisboa - em oito edições, a brasileira atuou nove vezes (em 2016, a cantora atuou duas vezes, substituindo Ariana Grande) - e, no dia 19 de junho, promete voltar a fazer a festa com os fãs de Portugal.

"Qualquer razão, é uma razão importante para estar em Portugal. Tudo é um grande motivo para ir para Portugal. Agora, o Rock in Rio é um dos grandes motivos, porque tenho uma história linda com com essa minha passagem pelos palcos do Rock in Rio Lisboa. São memórias que quero reviver, que quero viver intensamente e criar novos momentos com o público português. Então, as expectativas são grandes, o concerto vai ser sensacional e não vejo a hora de ir para Portugal fazer o espetáculo e aqueles meus passeios sensacionais", confessa Ivete Sangalo em conversa com o SAPO Mag.

"As pessoas hoje associam o meu ao Rock in Rio e, para mim, é um honra. Isso mostra a qualidade da nossa relação - eu, o Rock in Rio e o público. Então, ficou lisonjeadissíma por ter essa associação direta. Hoje, subir ao palco do Rock in Rio é um momento de intenso prazer", sublinha a cantora. "O que conseguir fazer para levar para o público, vou fazer", promete.

Em conversa com o SAPO Mag, Ivete Sangalo revela que sente um "frio na barriga" antes de subir ao Palco Mundo: "Sinto ansiedade, uma palpitação. As manifestações de carinho são muito diferentes e diversas, mas todas são muito tocantes. Então, não dá para te habituares a movimentos destes. É sempre inesperado e é sempre bom".

A 19 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, Ivete Sangalo vai apresentar o seu novo concerto, "Tudo Colorido". "O meu espetáculo será de comemoração dos meus 50 anos de vida e tem o nome de 'Tudo Colorido'. Depois destes tempos cinzentos que tivemos durante a pandemia, o 'Tudo Colorido' é uma síntese do que a gente merece viver, do que a gente quer viver a partir de agora", explica.

"O concerto fala também sobre a diversidade, não só musical, mas de pessoas, de energias e movimentos que são bem vindos ao meu espetáculo. Aliás, toda a minha carreira foi construída a partir da absorção do diverso. Então, acho que esse espetáculo é uma síntese de tudo isso", sublinha a artista brasileira.

créditos: SAPO Mag /Helena Costa

Este ano, Ivete Sangalo vai chegar à marca dos 15 concerto no palco do Rock in Rio - em junho, a artista atua pela décima vez na Cidade do Rock em Lisboa e, em setembro, sobe pela quinta vez ao Palco Mundo do Rio de Janeiro.

"Ai, meu Deus... Estava muito nervosa na estreia no Rock in Rio. Lembro-me como se fosse hoje. Tinha umas 100 mil pessoas na plateia, era tanta gente que eu não conseguia ver o parque. Era só a gente, era só cabeça de gente. Era de dia, lembro-me bem. Foi uma grande catarse. Cheguei e as pessoas estavam à espera do concerto, tinham as canções na ponta da língua e foi uma experiência mágica. Sai do espetáculo e demorou muito tempo para a ficha cair", recorda a cantora.

"Há uma história, mas não vou dizer nomes. Um artista internacional disse-me ao ouvido: 'não sou maluco e tocar depois de ti. Quando me chamarem para fazer o Rock in Rio, vou perguntar qual o seu dia e quero fugir desse dia'. Achei sensacional. Foi um artista bem, bem, grande", conta, entre risos.