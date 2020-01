O Carnaval aproxima-se e Ivete Sangalo quer que "todo o mundo" cante e dance ao som das suas canções. Esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, a artista lançou um novo EP com apenas três canções que prometem animar muitas festas.

O álbum "O Mundo Vai" já se encontra disponível nos serviços de streaming de música. Além do single que dá nome ao projeto, o EP conta ainda com o tema "Coisa Linda", gravada com o humorista e youtuber Whindersson Nunes, e "Não me Olhe Assim", em que a cantora divide o microfone com Tom Kray.

O "furacão da Bahia" regressa este ano ao Rock in Rio Lisboa, com um espetáculo especial. Ao fim de 15 anos a marcar presença no festival (desde a sua primeira edição na capital portuguesa, em 2004), e depois de um concerto nas comemorações do 15º aniversário do evento, na Torre de Belém, Ivete Sangalo está de volta à Cidade do Rock para subir ao Palco Mundo a 20 de junho.

"Para comemorar aquela que será a sua 10ª atuação no Palco Mundo da Cidade do Rock, a artista baiana encontra-se já a preparar um concerto especial. São já mais de 15 horas de espetáculo no Rock in Rio Lisboa, com uma audiência de mais de meio milhão de pessoas. Uma coisa é certa: em junho, o Parque da Bela Vista vai voltar a ser dominado pela energia contagiante do fenómeno brasileiro e o público vai voltar a cantar e dançar do início ao fim do concerto", frisa a organização em comunicado.