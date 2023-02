Ivete Sangalo surpreendeu os espectadores de "The Masked Singer Brasil", versão brasileira do programa "A Máscara", com uma revelação. Em conversa com Rosana, uma das cantoras que participa no formato, a artista revelou que já foi traída quando era adolescente.

"Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado (...) Fui para um espetáculo seu na Feira de Santana. Eu tinha um namoradinho e 'peguei' ele com outra no seu espetáculo. Eu juro por Deus", revelou a cantora brasileira.

"E foi na hora em que estava cantando 'Como Uma Deusa'. Eu não sei se sofria ou se ficava feliz. Eu já [era] uma mulher empoderada, uma adolescente empoderada, e falei: 'Vou perder tempo com isso? Eu vou é curtir Rosana'", recordou a artista.