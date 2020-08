Lançado em 1986, "Porto Sentido" é um dos temas de maior sucesso da carreira de Rui Veloso. 34 anos depois da sua edição, o videoclip da canção pode ser agora visto online, no canal de Youtube do músico português.

O vídeo do tema foi disponibilizado na plataforma no início de agosto e conta com mais de cinco mil visualizações.

Nas redes sociais, Miguel Araújo festejou a estreia do vídeo de "Porto Sentido" no Youtube. "Vejam que clássico: o videoclip original do 'Porto Sentido', ao fim deste tempo todo finalmente no YouTube! Já não via isto desde os meus 8 anos", escreveu o músico na sua conta no Facebook.

Veja o vídeo: