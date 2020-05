"O coronavírus nunca me assustou/ Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor", canta o músico Tierry num dos seus últimos singles. A canção e o videoclipe do artista brasileiro conquistou rapidamente as redes sociais e soma mais de seis milhões de visualizações no Youtube.

Já no Spotify o tema "Eu Já Peguei Coisa Pior" soma quase 500 mil reproduções.

Depois do sucesso do tema do cantor, a dupla brasileira Simone & Simaria decidiu apresentar uma versão de "Eu Já Peguei Coisa Pior" durante um concerto em direto nas redes sociais.

Veja o vídeo: