Com Joana Marques e Ana Galvão de férias, Inês Lopes Gonçalves vai receber vários convidados em "As Três da Manhã" nas próximas duas semanas. Na emissão desta quarta-feira, dia 5 de abril, César Mourão foi o convidado do programa das manhãs da Renascença.

O humorista foi desafiado a "responder às perguntas mais inusitadas enviadas pela Joana e pela Ana" no "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"Já pensaste que, se fosses mulher, a crónica do Alexandre Pais era sobre ti?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Verdade, posso dizer que pensei nisso. O humor tem um escudo. A Joana Marques disse - e com muita razão -, que se fosse o Fernando Mendes ele não tinha dito nada... e eu estou muito longe do Fernando Mendes, a balança é que o diz", respondeu César Mourão.

"Por ser homem, acho que ainda há uma vantagem na sociedade ainda hoje, infelizmente", rematou.

Veja aqui o vídeo.