Depois de desafiar os portugueses a espalhar #GoodVibesPortugal com mensagens de otimismo, o Rock in Rio Lisboa lança uma plataforma "dedicada aqueles que continuam a sonhar e a vibrar com o festival".

Desenhada para os festivaleiros que já têm bilhete para a próxima edição do festival, o Rock Club LX "apresenta-se como um conjunto de benefícios exclusivos aos quais apenas esses fãs poderão ter acesso". Da lista fazem parte várias experiências, como a possibilidade de assistir a um concerto do Palco Mundo diretamente da house mix; fast pass para andar nas atrações (roda gigante, slide, etc.); walking tour pela Cidade do Rock com acesso a locais restritos; visitas ao backstage nos dias do festival; participar no ensaio geral na véspera do Rock in Rio, com direito a assistir ao fogo-de-artifício; produtos de merchandising oficial e exclusivos; entre outros.

"Esta é a nossa forma de agradecer aos maiores fãs do Rock in Rio. Aquelas pessoas que compraram bilhete para a edição desse ano e que durante todo este período continuaram a acreditar. As mesmas pessoas que agora estão preparadas para seguir rumo a 2021, com toda a energia necessária, para mais uma edição. O Club é para elas”, explica Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Em comunicado, a organização frisa que "pertencer ao Rock Club LX é, na verdade, extremamente simples". "Os portadores de bilhete para a nona edição do festival apenas têm que aceder à plataforma www.rockinrioclublisboa.pt, preencher o registo identificando o código do bilhete e responder a algumas perguntas. A partir daí, tornam-se membros oficiais do clube e ficam automaticamente habilitados a ganhar uma das milhares de experiências disponíveis", avança o Rock in Rio Lisboa.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.