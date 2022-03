O músico de soul e e R&B Jacob Banks regressa a Portugal a 24 de novembro, para um concerto no palco do Lisboa ao Vivo, para apresentação do álbum "For My Friends", editado no ano passado, anunciou a promotora.

O cantor, compositor e multi-instrumentalista nascido na Nigéria, criado em Birmingham, no Reino Unido, deverá lançar ainda este ano, através da sua própria editora, um novo álbum, "Lies About the War". "O talento" de Jacob Banks "transformou-o, rapidamente, num dos nomes mais desejados nos cartazes de alguns dos mais prestigiados festivais do circuito internacional", destaca a promotora, recordando as salas esgotadas dos seus concertos e sucessos como "Worthy", "Love Ain't Enough", "Baptize Me", presentes em algumas produções cinematográficas e televisivas. A pré-venda de bilhetes para o espetáculo no Lisboa ao Vivo tem início a 16 de março, na plataforma blueticket.