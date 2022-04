A banda britânica James, com mais de 30 anos de carreira e autora de sucessos como “Sit Down”, “She´s a Star”, “Laid” e “Getting Away With it (All messed up)”, atua no festival a 15 de julho.

No dia seguinte, é a vez da cantora e compositora australiana Angie Mcmahon que, em 2019, lançou o seu primeiro álbum de estúdio “Salt”, assim como a artista de 15 anos Rita Rocha, com o seu primeiro single “Mais ou Menos isto”.

O MEO Marés Vivas, que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19, regressa nos dias 15, 16 e 17 de julho, tendo já confirmadas as presenças de Brian Adams, Anitta, Jessie J, Dino, Barbara Tinoco e Diogo Piçarra.

A organização do festival advertiu que, devido à grande adesão do público para fazer a troca de bilhetes, decidiu alargar o período de troca até 15 de abril, inclusive.