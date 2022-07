Na edição deste ano, houve um empate na categoria de Melhor Série em Continuidade, cujo prémio foi para “Bitter Root” (de David F. Walker, Chuck Brown e Sanford Greene) e “Something is Killing the Children” (de James Tynion IV e Werther Dell’Edera).

Tynion ganhou também o galardão de Melhor Argumentista e Melhor Nova Série, pela obra “The Nice House on the Lake”, com Álvaro Martínez Bueno, enquanto Windsor-Smith ganhou o prémio de Melhor Álbum de BD – Novo, Melhor Argumentista/Artista e Melhor Letrista com “Monstros”, já editado em português pela G. Floy Studio.

Nesta edição dos Eisner estavam nomeados três portugueses - Filipe Melo, Filipe Andrade e Inês Amaro - que, contudo, não saíram vencedores nas respetivas categorias.

O argumentista português Filipe Melo estava (com o desenhador argentino Juan Cavia) nomeado por conta da edição norte-americana da novela gráfica “Balada para Sophie”, com o selo da Top Shelf e tradução de Gabriela Soares.

O livro estava indicado para quatro prémios Eisner: Melhor Álbum de BD, Melhor Edição Americana de um Livro Estrangeiro, Melhor Argumentista e Melhor Desenhador.

“Balada para Sophie” representa uma nova colaboração em BD de Filipe Melo e Juan Cavia, convocando para a narrativa um imaginário do cinema, da música e da literatura.

Para os prémios Eisner estavam também nomeados o desenhador Filipe Andrade e a colorista Inês Amaro pelo trabalho na série “The Many Deaths of Laila Starr”, escrita por Ram V, com selo da norte-americana Boom! Studios.

A BD estava nomeada para o Eisner de Melhor Série Curta e Filipe Andrade estava indicado para Melhor Desenhador e para Melhor Colorista, dividindo a nomeação nesta categoria com Inês Amaro.

Filipe Andrade, que integrou o coletivo The Lisbon Studio, há muito que trabalha no mercado internacional de banda desenhada e para editoras estrangeiras, nomeadamente a Marvel.

Como colorista, Inês Amaro também colaborou recentemente numa adaptação do romance “The Great Gatsby” para banda desenhada, assinada por Ted Adams e pelo desenhador português Jorge Coelho, para a Cover Press.

Os vencedores dos prémios Eisner - batizados com o nome do autor e editor norte-americano de BD Will Eisner, que morreu em 2005 – foram anunciados esta madrugada no âmbito da convenção de cultura e entretenimento Comic Con, de San Diego, Califórnia.